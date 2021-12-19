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«Кадис» отстоял ничью с «Реалом», дав шанс «Севилье» приблизиться к «сливочным»

Команды мячей не забивали
Футбол Примерa (Испания)
19 декабря 23:54
«Кадис» отстоял ничью с «Реалом», дав шанс «Севилье» приблизиться к «сливочным»
Фото - Реал Мадрид

В 18-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» дома сыграл вничью с «Кадисом».

Игра проходила при тотальном доминировании «сливочных». В конце матча процент владения гостей составлял 18%.

Хозяева же нанесли более 30 ударов. Правда, лишь пять из них пришлись в створ. Этого не хватило, чтобы размочить счет.

«Реал» опережает «Севилью» в турнирной таблице на шесть очков. Однако у андалусийцев есть игра в запасе. «Кадис» – в зоне вылета.

Примера, 18 тур

«Реал Мадрид» – «Кадис» 0:0

«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди (Начо, 82), Кроос, Каземиро, Вальверде (Йович, 70), Васкес, Бензема, Азар, Винисиус Жуниор.

«Кадис»: Ледесма, Акапо, Кала, Фали Хименес, Эспино, Алехо (Чапела, 71), Йонссон (Бастида, 85), Аларкон (Маркос Мауро, 90+4), Алекс Фернандес, Лосано (Негредо, 46), Собрино.

Предупреждения: Каземиро – Кала
Сергей Стаднюк
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Кадис

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