Месси: «В раздевалке ПСЖ у меня много знакомых»
Как Месси вышел к празднующим фанатам ПСЖ. Видео
Аргентинец получил огромный заряд любви фанатов
13:43
Лионель Месси / Фото: ПСЖ
Возле стадиона «Парк де Пренс» собралось множество фанатов ПСЖ, к которым вышел новичок команды Лионель Месси.
Вместе с 34-летней звездой футбола к болельщикам вышел президент клуба Нассер Аль-Хелайфи.
Lionel Messi salue les supporters venus l'accueillir au Parc des Princes— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021
On vous laisse apprécier !PSGxMESSI pic.twitter.com/txdJ3viry6
Напомним, ранее стало известно, сколько Месси будет зарабатывать в ПСЖ.
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