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Как Сирота забил свой первый мяч за «Динамо». Видео
Защитник впервые отличился на взрослом уровне
Сирота открыл счет / Фото: ФК Динамо
Центральный защитник киевского «Динамо» Александр Сирота открыл счет в матче 3-го тура чемпионата Украины против луганской «Зари».
На 18-й минуте после подачи Николая Шапаренко с углового Сирота точно пробил головой.
Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Заря» в третьем туре УПЛ.
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