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Как у легендарного Коллины. Стала известна зарплата нового куратора арбитража в Украине

Итальянский арбитр будет помогать Лучи
Футбол Украинская Премьер-лига
11:52
Как у легендарного Коллины. Стала известна зарплата нового куратора арбитража в Украине
Николо Риццоли / фото - Sempre Inter

Двукратный обладатель звания лучшего арбитра мира Николо Риццоли вскоре станет новым куратором арбитража в Украине.

Итальянца утвердят на этой должности на исполкоме УАФ, который состоится 17-го ноября. Информацию подтвердил президент ассоциации Андрей Павелко.

По информации источника, арбитр подпишет двухлетний контракт с возможной годичной пролонгацией. По этому соглашению рефери будет зарабатывать около 20 тысяч евро в месяц – аналогичную зарплату на этой же должности имел легендарный Пьерлуиджи Коллина.

Риццоли дважды признавался IFFHS лучшим арбитром мира, семь раз получал звание рефери года в Италии, а также судил финальный матч ЧМ-2014 между Аргентиной и Бразилией.

Напомним, комитетом арбитров УАФ сейчас руководит Лучано Лучи, с которым недавно продлили контракт.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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УАФ КДК УАФ Лучано Лучи

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