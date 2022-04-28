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Как умер, а потом воскрес главный футбольный агент мира

Мино Райола все еще с нами
Футбол В Европе
17:00
Как умер, а потом воскрес главный футбольный агент мира
Мино Райола / Фото: Twitter

Несколько часов назад в главных спортивных СМИ Европы появилась информация о смерти главного футбольного агента в мире – Мино Райолы. Мол, умер в 54-летнем возрасте после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Затем итальянское агентство ANSA опровергло эту информацию, сообщив, что Райола жив, но находится в критическом состоянии в больнице.

В конце концов агент обратился к общественности через свой Twitter:

«Второй раз за четыре месяца я шокирован тем, что меня пытаются убить. Хорошо, что я умею воскресать».

Райола является агентом для Поля Погба, Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Джанлуиджи Доннаруммы и других мировых звезд.

Петр Приходько
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