Известный агент Райола госпитализирован. Его состояние – критическое
Как умер, а потом воскрес главный футбольный агент мира
Мино Райола все еще с нами
Мино Райола / Фото: Twitter
Несколько часов назад в главных спортивных СМИ Европы появилась информация о смерти главного футбольного агента в мире – Мино Райолы. Мол, умер в 54-летнем возрасте после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.
Затем итальянское агентство ANSA опровергло эту информацию, сообщив, что Райола жив, но находится в критическом состоянии в больнице.
В конце концов агент обратился к общественности через свой Twitter:
«Второй раз за четыре месяца я шокирован тем, что меня пытаются убить. Хорошо, что я умею воскресать».
Райола является агентом для Поля Погба, Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Джанлуиджи Доннаруммы и других мировых звезд.