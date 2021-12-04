Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Мертенс забил второй мяч в ворота гостей. Онлайн трансляция
Как всегда – пушка. Малиновский красиво забил в ворота «Наполи»
Украинский хавбек снова в огне
22:22
Руслан Малиновский / Фото: Getty Images
В матче 16-го тура чемпионата Италии «Наполи» принимает «Аталанту».
Уже на 7-й минуте счет в матче открыл украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский. После ассиста от Дувана Сапаты, украинец мощно пробил в верхний угол ворот соперника. Красота.
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