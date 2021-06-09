Сборная Венгрии не сумела дожать Ирландию перед стартом на Евро-2020
Как выглядит резиденция сборной Украины на Евро-2020
Юные болельщики нарисовали плакаты в поддержку «сине-желтых»
08:40
Фото - УАФ
Сборная Украины вечером 8 июня прибыла в Бухарест. Именно в этом городе будут базироваться «сине-желтые» во время Евро-2020.
Пресс-служба УАФ опубликовала фото, на котором видно, как выглядит резиденция сборной снаружи и внутри. Помогать команде Андрея Шевченко настраиваться на игры будут плакаты, нарисованные юными болельщиками.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил новую форму национальной сборной.
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