Как выглядит резиденция сборной Украины на Евро-2020

Юные болельщики нарисовали плакаты в поддержку «сине-желтых»

Фото - УАФ

Сборная Украины вечером 8 июня прибыла в Бухарест. Именно в этом городе будут базироваться «сине-желтые» во время Евро-2020.

опубликовала фото, на котором видно, как выглядит резиденция сборной снаружи и внутри. Помогать команденастраиваться на игры будут плакаты, нарисованные юными болельщиками.

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