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Кака: «Лучше всего на футбольном поле я ладил с Индзаги и Шевченко»

Бразилец вспомнил период своей карьеры в «Милане»
Футбол В Европе
18:59
Кака: «Лучше всего на футбольном поле я ладил с Индзаги и Шевченко»
Фото: Twitter

Бывший форвард «Милана» Кака вспомнил о периоде своей карьеры в европейском футболе. Его слова приводит FourFourTwo.

- С кем из игроков у вас была самая лучшая связь на футбольном поле?

- Трудно назвать только одного, потому что у меня было несколько отличных связок на футбольном поле.

В бразильском футболе у меня была очень хорошая связь с Луисом Фабиано, как в «Сан-Паулу», так и в «Селесао». В национальной сборной я бы также отметил Элано, Роналдиньо и Роналдо – у нас было идеальное взаимопонимание.

Если говорить европейском клубом футболе, то в "Милане" я бы назвал Филиппо Индзаги и Андрея Шевченко. Мы очень хорошо ладили, причем долгое время как на поле, так и вне его.

Приятно вспоминать такие вещи. Они никогда не были запланированы – связи всегда возникают естественным образом, и это приятно


Ранее стало известно, что Андрей Шевченко посетит матч отбора на ЧМ-2022 Украина – Франция.

Петр Приходько
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Кака Андрей Шевченко

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