Кака: «Лучше всего на футбольном поле я ладил с Индзаги и Шевченко»
Бывший форвард «Милана» Кака вспомнил о периоде своей карьеры в европейском футболе. Его слова приводит FourFourTwo.
- С кем из игроков у вас была самая лучшая связь на футбольном поле?
- Трудно назвать только одного, потому что у меня было несколько отличных связок на футбольном поле.
В бразильском футболе у меня была очень хорошая связь с Луисом Фабиано, как в «Сан-Паулу», так и в «Селесао». В национальной сборной я бы также отметил Элано, Роналдиньо и Роналдо – у нас было идеальное взаимопонимание.
Если говорить европейском клубом футболе, то в "Милане" я бы назвал Филиппо Индзаги и Андрея Шевченко. Мы очень хорошо ладили, причем долгое время как на поле, так и вне его.
Приятно вспоминать такие вещи. Они никогда не были запланированы – связи всегда возникают естественным образом, и это приятно
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