Какая точность. Игрок «Эспаньола», не поднимая глаз, пульнул почти с центра поля и забил

Правда, это не помогло его команде победить

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В матче 18-го тура чемпионата Испании, где встречались «Сельта» и «Эспаньол» (3:1), был забит красивый мяч.

Хозяева побеждали 3:0, но в самой концовке гостям удалось размочить счет очень красивым голом. Форвард «Эспаньола» Лорен Морон одним касанием принял мяч, а вторым направил его в сторону ворот почти с центра поля. Мяч еще и был уходящим, а Морон не смотрел, куда бил. Красота.

Обзор матча:

Турнирная таблица чемпионата Испании.