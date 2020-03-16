Азар может пропустить матч против «Аталанты»
Какая по счету? Азар вновь получил травму
Полузащитник не сыграет против «Аталанты»
15 марта 16:10
Эден Азар / Фото: Marca
Полузащитник «Реала» Эден Азар вновь получил травму.
У игрока обнаружили травму правой поясничной мышцы. Он отсутствовал на тренировке команды перед матчем против «Аталанты», сообщает сайт клуба.
29-летний бельгиец игру против итальянцев пропустит. Сроки восстановления игрока не сообщаются. Отметим, что в нынешнем сезоне Азар пропустил 21 матч из-за травмы.
Игра «Аталанта» – «Реал» состоится 16 марта.