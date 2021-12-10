Каким был мир, когда Украина в последний раз оставалась без еврокубковой весны

Почувствуйте себя старыми

История

Нынешний еврокубковый сезон – самый слабый в исполнении украинских команд за последние 14 лет. «Динамо» и «Шахтер» заняли последние места в своих группах в ЛЧ, а «Заря» хоть и третья в Лиге конференций, но все равно не выходит в евровесну.

Все примерно так же, как было и в кампании 2007/08. Тогда в групповом раунде еврокубков у нас было лишь две команды – «Шахтер» и «Динамо» в Лиге чемпионов. Еще три команды не добрались даже до этой стадии. «Днепр» и «Металлист» не пробились в Кубок UEFA, а «Черноморец» разочаровал в Кубке Интертото, вылетев в 3-м квалификационном раунде.

Неприятные тенденции продолжились у «Шахтера» (с «Миланом», «Селтиком» и «Бенфикой») и «Динамо» (с «Манчестер Юнайтед», «Ромой» и «Спортингом») и в групповом раунде. «Шахтер» начал за здравие – две победы в двух первых турах. Команда заставила поверить в еврокубковую весну, но затем уступила четырежды подряд. А «Динамо» и вовсе проиграло все матчи – 0 очков по итогам группового раунда. Как итоге, четвертые места у обоих наших грандов.

История циклична. В начале 2022-го украинские клубы мы сможем увидеть лишь в УПЛ. 14 лет прошло с того момента, как Украина не была представлена весной в еврокубках ни одной командой. И вот все повторилось снова. 14 лет — приличный срок. Вспоминая, что происходило тогда, кажется, что пролетела целая эпоха.

Январь, 2007-й год

Легендарный французский экс-футболист Мишель Платини избран на должность президента UEFA. Функционер продержался при власти до 2016-го года (в 2011-м был переизбран). в 2015-м году Платини отстраняли от футбольной деятельности на 8 лет. В 2019-м француз был задержан касательно обстоятельств предоставления прав России проводить ЧМ в 2018-м и Катару в 2022-м. Полиция ничего доказать так и не смогла.

Январь, 2007-й год

25-летний форвард «Интера» Златан Ибрагимович забивает 100-й мяч в своей карьере – в ворота «Фиорентины» в Серии А. Удивительно, но великолепный Ибра играет до сих пор.

Февраль, 2007-й год

Английский «Ливерпуль» объявил о трансфере форварда «Байера» и сборной Украины Андрея Воронина. Нападающий присоединился к английской команде в июле, а в августе дебютировал в АПЛ.

Апрель, 2007-й год

Исторический день для Украины. Наша страна совместно с Польшей получила право на проведение чемпионата Европы 2012-го года. Мы с поляками выиграли борьбу у Италии, а также у совместной заявки Венгрии и Хорватии.

Июль, 2007-й год

Скандальный полузащитник «Шахтера» и лучший футболист чемпионата Украины сезона 2006-07 Франселино Матузалем сбежал из донецкого клуба и подписал контракт с испанской «Сарагосой». Между клубами не было трансферной договоренности. В итоге «дело Матузалема» тянулось вплоть до 2020-го года, суд обязал «Сарагосу» выплатить «горнякам» солидную компенсацию.

Август, 2007-й год

Дебют 18-летнего Евгения Коноплянки в составе «Днепра». Будущая звезда украинского футбола вышел на замену на 83-й минуте матча с «Закарпатьем».

Август, 2007-й год

19-летний бразильский вингер Виллиан переходит в донецкий «Шахтер». Сумма трансфера из «Коринтианса» составила 14 миллионов евро. В итоге Виллиан стал одним из сильнейших легионеров в истории донецкой команды.

Октябрь, 2007-й год

Расположение секторов на Олимпийском до реконструкции

Билет в один из центральных секторов НСК «Олимпийский» на матч группового раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Манчестер Юнайтед» (2:4) стоит 40 гривен.

Декабрь, 2007-й год

Форвард «Милана» Кака стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании он занял первое место, опередив 20-летнего Лионеля Месси и 22-летнего Криштиану Роналду. У последних двух на тот момент не было еще ни одного «Золотого мяча». После победы Кака, помимо, Роналду и Месси, «Золотой мяч» смог получить только Лука Модрич.

Май, 2008-й год

19-летний полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко дебютирует в первой команде. И в дебютном матче забивает – в ворота «Ворсклы» (2:1), принеся своим голом победу на последних минутах.

Август, 2008-й год

Андрей Шевченко после неудавшейся карьеры в «Челси» возвращается в «Милан». Правда, на прежний уровень форвард так и не вернулся.

Август, 2008-й год

Начало реконструкции главного стадиона Украины – НСК «Олимпийский» к Евро-2012. Реконструкция длилась 38 месяцев, то есть больше 3-х лет.

Сентябрь, 2008-й год

Один из величайших игроков в истории футбола Диего Марадона возглавил национальную сборную Аргентины.

Чтобы почувствовать, насколько давно это было, вот вам еще несколько фактов о том, что происходило в мире в этот период.

Январь, 2007-й год

Глава компании Apple Стив Джобс презентует первый IPhone – смартфон, который совершил революцию в своей области. Через 4 года, в октябре 2011-го, Джобс умер от рака. Но его продукт заполонил весь мир.

Август, 2007-й год

Начало мирового экономического кризиса, который называли «Большой Рецессией». Кризис длился на протяжении 2007-2008-го годов. Многие экономисты называли кризис самым масштабным после Великой Депрессии 1930-х годов.

Ноябрь, 2007-й год

Представлена операционная система Android, которая функционирует на большинстве современных смартфонов по всем миру.

Декабрь, 2007-й год

В Украине 1 доллар по курсу можно было приобрести за 5 гривен и 39 копеек.

Март, 2008-й год

Владимир Путин прекращает свои президентские полномочия в России, новым главной государства становится Дмитрий Медведев. Кто же знал, что случится спустя годы…

Август, 2008-й год

Россия вторглась в Грузию, после чего агрессором была оккупирована Абхазия и Южная Осетия.

Ноябрь, 2008-й год

Победу на президентских выборах в США одержал Барак Обама, который стал первым в истории Соединенных Штатов темнокожим президентом. Обама был при власти до 2017-го года.