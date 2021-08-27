Легендарное возвращение. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Роналду
«Какое трансферное окно для «Юнайтед»!» – Линекер прокомментировал возвращение Роналду в МЮ
Английскому клубу удалось молниеносно договориться с «Ювентусом»
21:00
Криштиану Роналду / Фото - Ювентус
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер высказался в своем твиттере по поводу перехода нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
Срочные новости: Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед». Вау! Просто вау, какой трансфер! Какое трансферное окно для «Юнайтед»! Какое возвращение домой! Как мне это нравится!
Роналду уже выступал в «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В этом клубе португалец завоевал свой первый «Золотой мяч» и трофей Лиги чемпионов.
Ранее МЮ подписал напающего Джейдона Санчо и защитника Рафаэля Варана.
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