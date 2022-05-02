Александр Денисов: «россия понимает только силу. Они остановятся тогда, когда получат п*зды»
«Какое же ты чмо!». Денисов в шоке от очередного рашистского поступка тимощука
Экс-игрок сборной Украины бурно праздновал чемпионство с «зенитом»
Александр Денисов / Фото: Футбол 1/2/3
Украинский журналист Александр Денисов в своем Instagram высказался об анатолии тимощуке, который вчера бурно праздновал чемпионство с питерским «зенитом».
Напомним, ранее тимощука лишили статуса игрока сборной Украины и тренерской лицензии.
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