﻿Какой Григорчук? Бабич станет новым главным тренером «Кривбасса»

Вскоре завершатся переговоры клуба с опытным специалистом





Александр Бабич / Фото: Шахтер

По информации источников, новым главным тренером «Кривбасса» станет Александр Бабич.



На текущий момент известно, что с бывшим главным тренером «Черноморца» и «Мариуполя» ведутся переговоры.

Отметим, что «Кривбасс» в Первой лиге занимает второе место. В последнем матче команда проиграла харьковскому «Металлисту» 0:5, после чего ушел в отставку главный тренер.

Напомним, ранее главным кандидатом на должность главного тренера «Кривбасса» называли одного из лучших украинских специалистов – Романа Григорчука.



