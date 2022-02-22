Каладзе осудил действия России: «Мы в Грузии стоим за братскую Украину, как и она стояла за нас»

Известный в прошлом футболист уверен, что две дружеские страны возобновят свои границы

Каха Каладзе / Фото: Инстаграм Бывший футболист киевского «Динамо» и итальянского «Милана», а нынче мэр Тбилиси Каха Каладзе в Twitter прокомментировал решение Российской Федерации о признании ОРДЛО.

«Грузия, у которой 20% территории оккупировано, осуждает признание Россией украинских сепаратистских регионов Донецка и Луганска. Мы в Грузии стоим за братскую Украину, как и она стояла за нас. Я верю, что скоро и Украина, и Грузия возобновят свои границы, и я желаю им мира».

Напомним, ранее экс-чемпион мира по боксу, а нынче мэр Киева Виталий Кличко потребовал ввести санкции против России. Напомним, ранее экс-чемпион мира по боксу, а нынче мэр Киева

Карен Агабекян