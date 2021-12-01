Шевченко против своих же: прогноз на матч «Дженоа» – «Милан»
Каладзе: «Перед Шевченко в «Дженоа» стоит сложная задача»
Экс-защитник – о назначении бывшего партера в генуэзскую команду
14:21
Фото: Facebook
Бывший защитник «Милана» и «Дженоа» Каха Каладзе поделился мнением gazzetta.it о назначении Андрея Шевченко в генуэзскую команду.
«Шева обладает правильным характером, он работает для достижения целей и достигает их. «Золотой мяч» служит доказательством. Как его друг думаю, что он выбрал правильный путь, начав с национальной командой и потом присоединившись к клубу.
В «Дженоа» хорошая атмосфера, болельщики очень любят команду. Перед Шевой и Тассотти стоит сложная задача, но интересная.
Уверен, он сделает все, чтобы вернуть «Дженоа» на тот уровень, которого заслуживает клуб. Уверен, что он выложится полностью, потому что он серьезный профессионал и хороший человек».
1 декабря «Дженоа» сыграет против «Милана» в Серии А.
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