Каладзе: «Перед Шевченко в «Дженоа» стоит сложная задача»

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Бывший защитник «Милана» и «Дженоа» Каха Каладзе поделился мнением gazzetta.it о назначении Андрея Шевченко в генуэзскую команду.

В «Дженоа» хорошая атмосфера, болельщики очень любят команду. Перед Шевой и Тассотти стоит сложная задача, но интересная.

Уверен, он сделает все, чтобы вернуть «Дженоа» на тот уровень, которого заслуживает клуб. Уверен, что он выложится полностью, потому что он серьезный профессионал и хороший человек».