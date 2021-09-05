Левченко: «Украина с Францией сыграла очень грамотно»
Калиниченко: «Без Зинченко игра Украины стала более вертикально, это понравилось»
Команда Петракова отобрала очки у Франции
10:25
Максим Калиниченко / Фото: Twitter
Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко в своем Twitter высказался о ничьей с Францией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.
«Хорошая игра от, но опять только ничья. Без Зины игра стала более вертикальной и мне это понравилось. Ярмола умница, бьется как лев. Со Степой стало спокойнее в центре. Жду 3 победы и такую же мертвую Францию дальше. Все молодцы».
Петраков классно выстроил игру против Франции, Украина могла выжимать 3 очка.
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