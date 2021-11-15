Калиниченко: «Босния и Герцеговина вряд ли в последнем матче будет играть спустя рукава»

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Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча Украины с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022.

Важен также соперник. У Финляндии в последнем туре — это Франция. Правда, французы уже обеспечили себе выход из группы с первого места. Но это совсем не означает, что они теперь не станут бороться с финнами.

Однако и желто-синим достался в заключительном туре не самый легкий соперник — с Боснией они уже сыграли вничью в прошлом месяце. Тогда они обменялись одним забитым мячом и завершили матч — 1:1. Теперь боснийцы идут четвертыми с семью баллами в активе. Они уже не имеют шансов занять даже второе место.

Учитывая неудачу в этой квалификации, Босния и Герцеговина вряд ли в последнем матче будет играть спустя рукава. Украине будет не так просто в этой игре. Думаю, огорчить оборону украинцев боснийцы способны. Все-таки желто-синие не самым лучшим образом провели матчи отбора, часто пропускали.

Но для Украины это важнейший матч. Команде необходимо побеждать и надеяться на успех Франции в игре с финнами. Так что я буду верить в Украину. Хотя и думаю, что выиграет она не с сухим счетом. Ставлю на то, что обе команды забьют».