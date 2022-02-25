Чешский клуб вышел на матч Лиги конференций в футболках в поддержку Украины, а украинец был капитаном команды
Калиниченко: «Это черный день. Что же вы, б**дь, натворили?!»
Экс-игрок сборной Украины – о нападении РФ
Фото: booking ratings
Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко отреагировал в своем телеграм-канале на вторжение РФ в Украину.
«Это черный день. Один из самых страшных дней в моей жизни. Я не могу на все это смотреть. Я не могу в это поверить, хотя все это ожидалось… Но я верил в минимальный здравый смысл. А сейчас мои друзья и родные сидят в паркингах, метро, гаражах… С котами, собаками, мышами, наверное… Родители дома, ржут и как могут поднимают настроение. Железные люди. Я не знаю, что делать. Я опустошен.
ЧТО ЖЕ ВЫ, Б**ДЬ, НАТВОРИЛИ?!»
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли взрывы.