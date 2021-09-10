Калиниченко: «Милевский бы сам застрелился, если бы не забил пенальти Швейцарии»

Артем Милевский в 2006-м году / Фото: Sport.ua

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко в шоу «Бомбардир» вспомнил серию пенальти в матче со Швейцарией в четвертьфинале ЧМ-2006.

— Я был безмерно счастлив, что меня заменили к тому моменту. Я уже точно был без бутс, однозначно.

Я не забил в свое время последний пенальти с «Селтиком», и мы не попали в Лигу чемпионов. Давление колоссальное, давление, с которым я не справился, а Гусев – справился.

Ты выходишь, ставишь мяч, а у тебя ворота кажутся узкими, а вратарь будто закрывает все. И ты думаешь: «Да как ему забить?».

— Воронин сказал, что если бы Милевский не забил свой пенальти, его бы просто разорвали.

— Сам бы Блохин пошел бы разорвал, на месте (улыбается – прим.). Хоть он и не смотрел, вроде даже в раздевалку ушел. Точно он отвернутым был, но может даже в раздевалку ушел.

Я думаю, что если бы не забил, то он был сам достал где-то ствол и застрелился (улыбается – прим.). Молодой, 20-летний парень не забил паненку. Прямо пешком бы пошел домой. Это тоже говорит о характере.