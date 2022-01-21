Калиниченко: «Несмотря на проживание в Москве, я – украинец и всегда им останусь»

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Бывший полузащитник «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко рассказал об отношению украинцев к себе из-за проживания на территории Российской Федерации:



Я – украинец и всегда им останусь, у меня не было и не будет российского паспорта. У меня вид на жительство. Это доставляет мне некоторые неудобства, но я не вижу смысла делать какие-то вещи... Да, у меня много парадоксов.

Знаю, кто я, что люблю, что мне дорого, и кому-то что-то доказывать не считаю нужным. В какой-то момент мне стало это не нужно и неинтересно. Да, я живу в Москве долгое время, но продолжаю оставаться украинцем, любить Украину.

Мне многие вещи непонятны, что происходят. Нет – понятны, но я не знаю, когда это кончится. К сожалению, я реалист, и не могу ждать, когда что-то от меня не зависящее поменяется. Я выбираю жить свою жизнь так, как считаю нужным.

Да, прилетает оттуда, и здесь мне несладко иногда.