Калиниченко – о 2:1 с Финляндией: «Опять с валидолом, но все-таки первая победа»
Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал в личном Telegram-канале победу «сине-желтых» в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (2:1).
Опять с валидолом, но все-таки первая победа! Поздравляю сборную Украины с таким нужным результатом. Надеюсь, эта победа чуть расслабит Александра Васильевича Петракова, нашего главного. После фееричной прессухи очень хотелось, чтобы градус отношений между тренером и пишущей братией чуть снизился.
Игра оставила двоякое впечатление. С одной стороны, было огромное желание у всех, и у ветеранов, и у молодежи, а с другой очень много простых ошибок. И это в игре с Финляндией! Результат довлел и он был достигнут.
Теперь две игры с Боснией, практически плей-офф. Верю, что все получится и мы будем для начала в стыках.
Эта сборная не оставляет равнодушным. Очень надеюсь, тренер наладит отношения с Малиновским. Такими футболистами разбрасываться нельзя, чем бы ты не руководствовался. Отдельный респект Пятову и Ярмоленко! Настоящие мужики и лидеры команды!
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