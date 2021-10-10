Калиниченко – о 2:1 с Финляндией: «Опять с валидолом, но все-таки первая победа»

Максим Калиниченко / Фото - Twitter

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал в личном Telegram-канале победу «сине-желтых» в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (2:1).

Игра оставила двоякое впечатление. С одной стороны, было огромное желание у всех, и у ветеранов, и у молодежи, а с другой очень много простых ошибок. И это в игре с Финляндией! Результат довлел и он был достигнут.

Теперь две игры с Боснией, практически плей-офф. Верю, что все получится и мы будем для начала в стыках.

Эта сборная не оставляет равнодушным. Очень надеюсь, тренер наладит отношения с Малиновским. Такими футболистами разбрасываться нельзя, чем бы ты не руководствовался. Отдельный респект Пятову и Ярмоленко! Настоящие мужики и лидеры команды!