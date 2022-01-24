Калиниченко: «В 2006-м Шевченко не знал многих игроков сборной Украины по именам»

Шевченко и Блохин / Фото: Twitter

Бывший игрой сборной Украины Максим Калиниченко высказался о роли Андрея Шевченко в национальной команде в 2006-м году.

Но после этого Блохин сказал: «Больше не подходи».

– Для меня стало откровением, что Шевченко не знал больше половины команды по именам. Как это выглядело изнутри?

– Это со смехом воспринималось. Он общался с Гусиным, Ворониным, они могли его травить: «Знаешь, как того зовут? А того?» Он их слал. Да, были моменты, что не знал по именам. Не знаю, знал ли он меня. Все вместе редко собирались в сборной.

– С кем ты пиво пил?

– С днепровцами. Я их знал.