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Калиниченко: «В 2006-м Шевченко не знал многих игроков сборной Украины по именам»
Также экс-форвард пытался организовывать тренировки
14:40
Шевченко и Блохин / Фото: Twitter
Бывший игрой сборной Украины Максим Калиниченко высказался о роли Андрея Шевченко в национальной команде в 2006-м году.
– Шевченко говорил: «Мы Испанию без тактики не переиграем. Надо перемещаться, перекрывать зоны», – так и так. Владимирович (Олег Блохин – прим.) посмотрел и такой, ну давай, показывай. И вот мы пару дней перемещались без мяча. Не то, что он нас учил, но к организации тренировок какую-то руку приложил.
Но после этого Блохин сказал: «Больше не подходи».
– Для меня стало откровением, что Шевченко не знал больше половины команды по именам. Как это выглядело изнутри?
– Это со смехом воспринималось. Он общался с Гусиным, Ворониным, они могли его травить: «Знаешь, как того зовут? А того?» Он их слал. Да, были моменты, что не знал по именам. Не знаю, знал ли он меня. Все вместе редко собирались в сборной.
– С кем ты пиво пил?
– С днепровцами. Я их знал.