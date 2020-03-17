Калиниченко: «Вильярреал» постарается решить вопрос с «Динамо» малой кровью»

Максим Калиниченко / фото - РБ

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» – «Вильярреал».

В их первой игре в Киеве все достаточно хорошо сложилось для «Вильярреала». Смог он у соперника дома не пропустить, сам забил два мяча. Хотя оба гола были, по моему мнению, весьма необязательны – испанцы просто использовали стандарты. Могло «Динамо» проиграть и со счетом 0:1 или даже сыграть вничью.

Но «Вильярреал» все-таки играл с определенным запасом прочности. Если то была игра в Киеве, то сейчас «Динамо» приедет в гости к испанцам. На домашней арене они будут не менее собраны и сконцентрированы. Команда Луческу и в первой игре очень старалась забить хотя бы один мяч. В ответной игре от нее определённо стоит ждать давления. Отставание в два мяча, в принципе, не такое уж большое.

«Вильярреал» все еще играет на два фронта – не все в порядке у него в Ла Лиге. Так что и в этой встрече, учитывая преимущество в два гола, он вряд-ли станет оставлять все силы на поле. Постарается команда решить вопрос с «Динамо» малой кровью. Искрометного футбола от обеих команд я не жду. «Динамо» точно будет более активно, ему нужно забивать. «Вильярреал», как хорошо организованная команда, постарается сдерживать киевлян».