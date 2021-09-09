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Калиниченко: «Я офигел от ухода Шевченко из сборной – это такой бред»

Бывший игрок национальной команды – о ситуации с непродлением контракта с экс-тренером «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
18:38
Калиниченко: «Я офигел от ухода Шевченко из сборной – это такой бред»
Максим Калиниченко / Фото - Футбол 24

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко высказался в эфире YouTube-канала «Бомбардир» о ситуации с уходом из команды главного тренера Андрея Шевченко. Контракт со специалистом не был продлен.

Да это такой бред был со стороны. Честно, я офигел. Андрей Васильевич Павелко говорил, что контракт согласован до 2022 года. Выходит новость, я такой – не понял, кто это шутит?

А потом смотрю – бам-бам-бам, пошло. Тут же в голове: «Подождите, у нас же через месяц отбор, кто?». Понятно, что сразу про Реброва подумали, но он же только подписал контракт. Неужели не было коммуникации?

Я просто не понимаю, почему так плохо сработал менеджмент УАФ. О решении Шевченко Павелко должен был знать раньше.

Ранее Шевченко сообщил, что был намерен продлить контракт со сборной.

Сергей Стаднюк
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Теги

Максим Калиниченко Андрей Шевченко УАФ Александр Петраков

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