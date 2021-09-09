Калиниченко: «Я офигел от ухода Шевченко из сборной – это такой бред»

Максим Калиниченко / Фото - Футбол 24

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко высказался в эфире YouTube-канала «Бомбардир» о ситуации с уходом из команды главного тренера Андрея Шевченко. Контракт со специалистом не был продлен.

А потом смотрю – бам-бам-бам, пошло. Тут же в голове: «Подождите, у нас же через месяц отбор, кто?». Понятно, что сразу про Реброва подумали, но он же только подписал контракт. Неужели не было коммуникации?

Я просто не понимаю, почему так плохо сработал менеджмент УАФ. О решении Шевченко Павелко должен был знать раньше.