Сегодня сборная Украины сыграет против Франции в Киеве
Калиниченко: «Жду осторожной игры от матча Украина – Франция, но команды будут забивать»
Встреча 5-го тура отбора на ЧМ-2022 состоится уже сегодня
09:41
Максим Калиниченко / Фото: Twitter
Бывший хавбек сборной Украины Максим Калиниченко высказался о грядущей встрече «сине-желтых» с Францией в матче отбора на ЧМ-2022.
«В группе сейчас запутанная ситуация. Только Франция имеет много шансов на выход на ЧМ-2022. Для Украины, которая не имеет большого преимущества над преследователями, это очень важная игра. «Желто-синие» в этом противостоянии будут сражаться за победу. Конечно, им главное не проиграть, но лучше – выиграть.
Поэтому жду осторожную игру от обеих команд, у них в последнее время не так уверенно получается зарабатывать очки. Также я ожидаю забитых мячей в этом матче – все-таки обе команды стремятся выиграть».
Ориентировочный состав сборной Украины на матч с Францией.