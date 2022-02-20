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Калитвинцев: «Гура – хороший специалист. Пытается не бить мяч вперед»
Зимний новичок «Александрии» поделился впечатлениями от работы под руководством тренера «горожан»
Владислав Калитвинцев / Фото - ФК Александрия
Полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера «горожан» Юрия Гуры.
Все хорошо, немного пообщались, но без конкретики, потому что впереди нас ждали сборы. В общем, были рады друг друга видеть, познакомились ‒ и вперед к работе.
Юрий Гура – хороший специалист, пытающийся поставить комбинационный футбол, чтобы не бить мяч вперед, а наигрывать связи, выполнять разные комбинации и тактические установки.
Задача «Александрии»? Попасть в еврокубки. Конечно, для нас важен и чемпионат Украины, и Кубок. Нас ждет игра против «Динамо», сами понимаете, что это за матч. И, конечно, перед нами стоит задача как можно дальше пройти в Кубке Украины.
Победа в Кубке или третье место УПЛ? Думаю, что победа в Кубке. Все-таки – это трофей.
Напомним, Калитвинцев перешел в «Александрию» текущей зимой со скандалом.
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