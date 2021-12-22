Калитвинцев: «Полесье» будет биться и бороться. В футбол играть – посмотрим»
Калитвинцев может перейти в команду, где тренирует его отец
Хавбек «Десны» окажется в «Полесье»?
Владислав Калитвинцев / Фото: FootBoom
Хавбек «Десны» Владислав Калитвинцев может стать игроком «Полесья».
Отметим, что главным тренером «Полесья» является отец Владислава, Юрий Калитвинцев.
Источник сообщает, что Калитвинцев планирует покинуть «Десну» в статусе свободного агента из-за невыплат зарплаты в черниговском клубе.
Также известно, что игроком интересуется «Александрия».
Напомним, «Десну» уже покинули двое лидеров: Филипп Будковский и Андрей Тотовицкий.
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