Калитвинцев: «Настроение после игры в Полтаве положительное, так как вырвали ничью»

Полузащитник рассказал о подготовке «Десны» к матчу с «Рухом»

Фото: ФК Десна

Полузащитник «Десны» Владислав Калитвинцев рассказал пресс-службе клуба о подготовке команды к матчу с «Рухом».

Расскажите, как идет подготовка к матчу с «Рухом» и в каком настроении сейчас команда?

«Подготовка стандартная-недельный цикл, так что все по плану. Настроение после игры в Полтаве положительное, ведь игра получилась боевая – после 0-2 вырвали ничью, забили два мяча, и, в принципе, могли дожать в конце – создали два неплохих момента... Поэтому, в целом, хорошее настроение».

Матч состоится в пятницу. По вашему мнению, это каким-то образом повлияет на количество болельщиков на трибунах?

«Думаю, что нет, ведь, если болельщики захотят, они придут на стадион. Мы ждем их поддержки. В первых домашних играх сезона поддержка стадиона имени Гагарина очень помогала – уже играли при пустых трибунах. Понятно, что когда болельщики на трибунах, то прибавляется и сил, и эмоций. Хочется бежать вперед».

Игра состоится 17 сентября.