Директор «Александрии»: «Мы пока ничего не нарушили. Калитвинцев официально игрок «Десны»
Калитвинцев не прибыл на первую тренировку «Десны»
Полузащитник хочет расторгнуть контракт
Фото: ФК Десна
Полузащитник «Десны» Владислав Калитвинцев не прибыл на первую тренировку команды в новом году.
Хавбек в январе перешел в «Александрию», но еще не расторг контракт с «Десной». В клубе сообщили, что ждут его на тренировках.
«Александрия» в свою очередь сообщила, что юридически Калитвинцев все еще игрок «Десны» и ждут решения ситуации.
Сам Владислав сообщал, что он расторгает контракт с «Десной».
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