Калитвинцев не прибыл на первую тренировку «Десны»

Полузащитник хочет расторгнуть контракт

Фото: ФК Десна

Полузащитник «Десны» Владислав Калитвинцев не прибыл на первую тренировку команды в новом году.

Хавбек в январе перешел в «Александрию», но еще не расторг контракт с «Десной». В клубе сообщили, что ждут его на тренировках.

«Александрия» в свою очередь сообщила, что юридически Калитвинцев все еще игрок «Десны» и ждут решения ситуации.

Сам Владислав сообщал, что он расторгает контракт с «Десной».