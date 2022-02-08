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Калитвинцев не считает «Полесье» фаворитом Winter Cup, несмотря на 5 очков после двух матчей

Представитель Первой лиги в серии пенальти одержал вторую победу над командами УПЛ
Футбол Первая лига
14:05
Калитвинцев не считает «Полесье» фаворитом Winter Cup, несмотря на 5 очков после двух матчей
Юрий Калитвинцев / Фото - ФК Полесье

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» победу своей команды в серии пенальти матча второго тура Winter Cup против «Черноморца» (1:1, 5:4).

Такие турниры нужны на сборах. Вы сами видите мотивацию игроков и их реакцию на победу. Мне понравилось, что моя команда не остановилась, пропустив мяч. Футболисты проявили характер.

Что вы чувствовали во время серии пенальти?

Даже если бы мы проиграли, я был доволен и реакцией и характером, тут еще и выиграли. Я был совершенно спокоен. Хотелось бы только, чтобы ребята потанцевали в раздевалке. В случае поражения я бы совершенно не расстроился.

У «Полесья» пять очков после двух матчей. Вы – фавориты Winter Cup?

Нет. Это турнир, в котором мы можем в последний момент оказаться на другом месте. Нас интересует настоящее и то, что происходит непосредственно на футбольном поле.

Ранее наставник «Черноморца» Роман Григорчук признался, что был зол из-за упущенной на последних минутах победы.

Сергей Стаднюк
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Теги

Полесье Юрий Калитвинцев Черноморец

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