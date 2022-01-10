«Александрия» объявила о переходе Калитвинцева, Авагимяна и еще трех игроков
Калитвинцев – о переходе в «Александрию»: «Вариантов особо много не было»
Полузащитник сменил клуб в УПЛ
10 января 17:25
Фото: ФК Десна
Полузащитник Владислав Калитвинцев прокомментировал пресс-службе клуба свой переход в «Александрию».
«В принципе вариантов особо много не было. Знал, что «Александрия» – это стабильная, хорошая команда, где играет много качественных футболистов. Сразу принял это предложение.
Все необходимое есть, база хорошая, и все остальное, чтобы жить и думать только о футболе».
Сообщалось, что он разорвал свой контракт с «Десной».
За черниговский клуб он отыграл 2,5 года.
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