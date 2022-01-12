Новичок «Александрии» объяснил, почему ему будет легко влиться в коллектив
Калитвинцев объяснил выбор «Александрии» для продолжения карьеры
Хавбек покинул «Десну» зимой из-за задолженности по зарплате
Владислав Калитвинцев / Фото - ФК Александрия
Полузащитник Владислав Калитвинцев объяснил в эфире Футбол NEWS свой выбор «Александрии» в качестве следующего клуба. Ранее футболист покинул «Десну».
Это был конкретный вариант. Я хорошо знаю эту команду. Она стабильная. Здесь всегда выступали качественные игроки.
Мне был интересен этот вариант. Я его рассмотрел и принял предложение.
Ранее директор «Александрии» Дмитрий Китаев заявил, что ситуацию с игроком должна решать сама «Десна».
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