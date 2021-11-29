Калитвинцев: «Полесье» будет биться и бороться. В футбол играть – посмотрим»

Фото: ФК Полесье

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев откровенно высказался пресс-службе клуба после поражения в матче Первой лиги от «Подолья» (1:2).

Коллектив есть, команда есть, результата – нет. Он не катастрофический, нет, мы в гонке и то, что я сказал выше, мы будем продолжать это делать. Сейчас у нас будет достаточно времени и отдохнуть, и подготовиться, но я сразу говорю, что это будет активный отдых.

Будем готовиться и с нетерпением ждать возобновления чемпионата, потому что у нас остались долги перед нашими болельщиками, перед городом, нам надо исправлять эту ситуацию.

Я не сторонник делать революцию, я сторонник делать эволюцию, поэтому изменения будут, но они будут не глобальные. Самые хорошие качества футбола – на табло. Мы играем не в дворе, мы играем в профессиональном виде спорта, где результат выходит на первое место. Результат оставляет желать лучшего.

Как мы играли, готовы ли физически, физически готовы может бегать по кругу. Да, команда двигается, не стоит, образно говоря, как сегодня в первом тайме, но вся цель футбола – забить на один мяч больше, чем соперник».