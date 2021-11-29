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Калитвинцев: «Полесье» будет биться и бороться. В футбол играть – посмотрим»

Тренер «Полесья» откровенно высказался после поражения в матче Первой лиги
Футбол Первая лига
14:47
Калитвинцев: «Полесье» будет биться и бороться. В футбол играть – посмотрим»
Фото: ФК Полесье

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев откровенно высказался пресс-службе клуба после поражения в матче Первой лиги от «Подолья» (1:2).

«Я буду краток. Первое, что хотел бы – от себя лично извиниться перед болельщиками за то, что не принесли им положительные эмоции. Могу заверить, что команда будет биться и бороться до последнего, шансы у нас остались. В футбол играть – посмотрим. Но биться и убиваться за эту команду мы будем до последнего.

Коллектив есть, команда есть, результата – нет. Он не катастрофический, нет, мы в гонке и то, что я сказал выше, мы будем продолжать это делать. Сейчас у нас будет достаточно времени и отдохнуть, и подготовиться, но я сразу говорю, что это будет активный отдых.

Будем готовиться и с нетерпением ждать возобновления чемпионата, потому что у нас остались долги перед нашими болельщиками, перед городом, нам надо исправлять эту ситуацию.

Я не сторонник делать революцию, я сторонник делать эволюцию, поэтому изменения будут, но они будут не глобальные. Самые хорошие качества футбола – на табло. Мы играем не в дворе, мы играем в профессиональном виде спорта, где результат выходит на первое место. Результат оставляет желать лучшего.

Как мы играли, готовы ли физически, физически готовы может бегать по кругу. Да, команда двигается, не стоит, образно говоря, как сегодня в первом тайме, но вся цель футбола – забить на один мяч больше, чем соперник».


«Полесье» занимает 9-е место в таблице Первой лиги. От зоны переходных матчей за повышение команду отделяет пять очков.

Андрей Усмонов
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Полесье Юрий Калитвинцев Подолье (футбол)

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