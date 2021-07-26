Калитвинцев: «Полесье» еще не готово играть против команд УПЛ»
Калитвинцев: «Против «Черноморца» не было особого стимула, я там играл 5 лет назад»
Вингер оформил дубль в ворота одесситов
Владислав Калитвинцев / Фото: УПЛ
Вингер «Десны» Владислав Калитвинцев высказался о своем дубле в ворота «Черноморца».
«Лет 5 уже прошло, как я играл в «Черноморце», поэтому не было никакого там стимула.
Просто первый матч, все соскучились. Плюс у нас много новых игроков пришло. Думаю, игра у нас получилась».
Напомним, «Десна» разгромила «Черноморец» со счетом 3:0 в 1-м туре чемпионата Украины.