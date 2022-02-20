Калитвинцев рассказал, сколько денег ему должна «Десна»

Владислав Калитвинцев / Фото: Футбол 24

Полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев рассказал о том, сколько ему должна черниговская «Десна».

Посмотрим, как все будет дальше двигаться, и тогда уже будем принимать решения. Сейчас я сосредоточен на работе «Александрии».

Со мной лично никто не разговаривал по этому поводу. Мне непонятно то, когда говорили, что я некрасиво ушел и что я должен вернуться. Выходит, если мне разрешили играть за «Александрию», значит, все было правильно с моей стороны.

Сколько мне должны? Сумма является плюс-минус такой, которую писали в интернете. Столько мне и должны, немного меньше. Задолжали зарплату за три месяца и подписной бонус. Я не буду называть точную сумму, но задолжали достаточно – примерно 50-60 тысяч долларов».