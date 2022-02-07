Калитвинцев сообщил, что у него остались нерешенные финансовые вопросы с «Десной»

Владислав Калитвинцев / Фото - ФК Александрия

Полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев высказался в эфире Футбол NEWS по поводу разрешения от УАФ заявить его за новый клуб.

Чуть позже будет уже какая-то ясность. Представители «Десны» говорили, что я незаконно покинул клуб, но все решилось в мою пользу. Значит, я был прав.

Задолженность в клубе перед футболистами была за четыре месяца, у некоторых игроков доходило до пяти. Знаю, что зарплату за один месяц выплатили недавно. Больше мне ничего неизвестно. Я ничего не получил.