В «Александрии» довольны решением УАФ разрешить подписание Калитвинцева
Калитвинцев сообщил, что у него остались нерешенные финансовые вопросы с «Десной»
УАФ разрешила заявить хавбека за «Александрию»
Владислав Калитвинцев / Фото - ФК Александрия
Полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев высказался в эфире Футбол NEWS по поводу разрешения от УАФ заявить его за новый клуб.
Самое главное, что решился вопрос с возможностью моей заявки за «Александрию». Я тренируюсь со спокойной душой с командой. Остались незавершенные вопросы по финансам.
Чуть позже будет уже какая-то ясность. Представители «Десны» говорили, что я незаконно покинул клуб, но все решилось в мою пользу. Значит, я был прав.
Задолженность в клубе перед футболистами была за четыре месяца, у некоторых игроков доходило до пяти. Знаю, что зарплату за один месяц выплатили недавно. Больше мне ничего неизвестно. Я ничего не получил.
Напомним, Калитвинцев принял решение разорвать контракт с «Десной» из-за долгов по зарплате.
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