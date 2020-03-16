Калитвинцев: «Удача была на стороне «Александрии», но ее нужно заслужить»

Юрий Калитвинцев / Фото - ФК Олимпик

Главный тренер «Олимпика» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своих подопечных в матче 18-го тура УПЛ против «Александрии» (0:2). Команда пока только уступает при новом наставнике. Слова специалиста приводит пресс-служба донецкого клуба.

Мы старались придерживаться своего плана, однако он не сработал. Кроме того, к сожалению, мы не создали каких-то больших угроз у ворот «Александрии».

Подходы были, но не более этого. Пропустили два мяча со стандарта, хотя разбирали эти моменты. Не справились. Удача также была на стороне соперника. Но удачу нужно заслужить. Они ее заслужили, мы – нет.