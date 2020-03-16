«Олимпик» потерпел третье поражение подряд при Калитвинцеве, уступив «Александрии»
Калитвинцев: «Удача была на стороне «Александрии», но ее нужно заслужить»
За три матча при новом тренере «Олимпик» не набрал ни одного очка
15 марта 12:10
Юрий Калитвинцев / Фото - ФК Олимпик
Главный тренер «Олимпика» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своих подопечных в матче 18-го тура УПЛ против «Александрии» (0:2). Команда пока только уступает при новом наставнике. Слова специалиста приводит пресс-служба донецкого клуба.
Мне очень понравилась сегодняшняя игра в контексте борьбы. Состояние поля не позволяло играть в конструктивный футбол, поэтому мы стали свидетелями настоящей мужской борьбы. Кто-то оказался в ней удачливее.
Мы старались придерживаться своего плана, однако он не сработал. Кроме того, к сожалению, мы не создали каких-то больших угроз у ворот «Александрии».
Подходы были, но не более этого. Пропустили два мяча со стандарта, хотя разбирали эти моменты. Не справились. Удача также была на стороне соперника. Но удачу нужно заслужить. Они ее заслужили, мы – нет.
Ранее защитник «Олимпика» Орест Лебеденко заявил, что команда «сходила в туалет» в матче с «Александрией».