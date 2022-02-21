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Калитвинцев: «Украина мне многое дала. Хотя я сам родился в Москве»

Полузащитник признался, что не уехал бы в Россию
Футбол Украинская Премьер-лига
11:28
Калитвинцев: «Украина мне многое дала. Хотя я сам родился в Москве»
Фото: fco.com.ua

Полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев рассказал, что не поехал бы в чемпионате России, даже если бы ему предложили хороший контракт.

Были варианты продолжить карьеру в России?

«Нет, таких вариантов не было. Если бы было предложение из России, то даже не рассматривал бы его, а сразу бы отказался».

Сейчас активно ходят разговоры о возможном вторжении России и их планах завоевать пол Украины, как это прокомментируешь?

«Я не лезу в политику и не хочу ничего комментировать. Конечно, это все настораживает, но я думаю, что все будет хорошо».

Что для тебя Украина?

«Это для меня все. Украина мне многое дала. Хотя я сам родился в Москве, но я там прожил очень мало. В три года я уже переехал с семьей в Киев.

Поэтому я считаю себя полноценным киевлянином. Всю свою сознательную жизнь провел в Киеве и Украине. Для меня Украина – это мой дом».


Отметим, что с Калитвинцевым будет судиться «Десна».

Источник: Fanday.net Андрей Усмонов
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Владислав Калитвинцев Александрия Десна

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