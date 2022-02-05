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Калитвинцев: «Усик играл на команду, хоть и занимается индивидуальным видом спорта»

Тренер оценил игру с «Вересом»
Бокс Профессиональный бокс
09:10
Калитвинцев: «Усик играл на команду, хоть и занимается индивидуальным видом спорта»
Фото: ФК Полесье

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над «Вересом» и дебют Александра Усика.

«Качество не было идеальным, но игроки выполняли то, о чем я их просил».

По матчу сложилось впечатление, что ваша команда уже сейчас очень хорошо готова физически.

«Мои футболисты активно отдыхали. Мы давали им задания, чтобы к началу сборов они уже набирали форму. Мы не форсируем подготовку».

На игре присутствовал президент клуба Геннадий Буткевич. Оказывало ли на вас это давление?

«Нет. Этот человек очень любит футбол и относится к игрокам, как к детям».

Как вы оцените Александра Усика в игре?

«Он хорошо тренировался с нами. Несмотря на то, что он занимается индивидуальным видом спорта, Усик играл на команду. Он – футбольный человек».

Сыграет ли Александр за вас еще на турнире?

«Не могу пока ответить на этот вопрос».

В другом матче «Металлист» обыграл «Черноморец» в серии пенальти.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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Александр Усик Полесье Верес Юрий Калитвинцев

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