«В 35 лет сбылась мечта детства». Усик – о дебюте за профессиональную футбольную команду
Калитвинцев: «Усик играл на команду, хоть и занимается индивидуальным видом спорта»
Тренер оценил игру с «Вересом»
09:10
Фото: ФК Полесье
Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над «Вересом» и дебют Александра Усика.
«Качество не было идеальным, но игроки выполняли то, о чем я их просил».
По матчу сложилось впечатление, что ваша команда уже сейчас очень хорошо готова физически.
«Мои футболисты активно отдыхали. Мы давали им задания, чтобы к началу сборов они уже набирали форму. Мы не форсируем подготовку».
На игре присутствовал президент клуба Геннадий Буткевич. Оказывало ли на вас это давление?
«Нет. Этот человек очень любит футбол и относится к игрокам, как к детям».
Как вы оцените Александра Усика в игре?
«Он хорошо тренировался с нами. Несмотря на то, что он занимается индивидуальным видом спорта, Усик играл на команду. Он – футбольный человек».
Сыграет ли Александр за вас еще на турнире?
«Не могу пока ответить на этот вопрос».
В другом матче «Металлист» обыграл «Черноморец» в серии пенальти.