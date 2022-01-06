«Ювентус» обыграл «Кальяри» и вновь поднялся в зону еврокубков
«Кальяри» обыграл «Сампдорию», опустив «Дженоа» на 19-е место в таблице
Это лишь вторая победа «индейцев» в сезоне
15:27
Фото: Cagliari
«Кальяри» в матче 20 тура Серии А на выезде сумел обыграть «Сампдорию».
Гости добились волевой победы. Гол Габбьядини открыл счет в матче, но «индейцы» дважды забили во втором тайме и сумели удержать победный счет.
«Кальяри» поднялся на 18-е место в таблице, опустив еще ниже «Дженоа».
Серия А. 20-й тур:
«Сампдория» – «Кальяри» 1:2
Голы: Габбьядини, 18 – Дейола, 55, Паволетти, 71
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Феррари (Чьерво, 72), Йосида (Дрэгушин, 51), Шабо, Мурру, Кандрева, Экдаль (Йепес, 81), Торсбю, Габбьядини (Куальярелла, 72), Капуто (Торрегросса, 81).
«Кальяри»: Краньо, Белланова, Альтаре, Ловато, Карбони, Ликояннис, Дейола (Фараго, 75), Марин, Грасси, Жоао Педро, Паволетти (Перейро, 81).
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