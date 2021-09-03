Бензема: «Рано или поздно Мбаппе будет играть за «Реал»
Камавинга: «Всегда мечтал играть за «Реал»
Хавбек перебрался в Мадрид в последний день трансферного окна
3 сентября 07:57
Эдуардо Камавинга / фото - Eurosport
Новоиспеченный полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга прокомментировал для AS свой переход в испанский гранд из скромного «Ренна»:
«Да, я всегда мечтал играть за «Реал». Да и любой мечтает. И я счастлив, что мне удалось этого добиться.
Я ожидаю, что матч на заполненном «Сантьяго Бернабеу» меня поразит».
«Сливочные» заплатили за молодого француза 31 миллион евро. Еще 9 миллионов «Ренн» может получить в качестве бонусов.
Игрок дебютировал в составе «красно-черных» в 16-летнем возрасте, и в первом своем полноценном сезоне стал лучшим опорным полузащитником Франции по нескольким ключевым показателям.
Напомним, форвард «Реала» Карим Бензема заявил, что Килиан Мбаппе точно будет играть за «королевский» клуб.
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