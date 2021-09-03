Камавинга: «Всегда мечтал играть за «Реал»

Хавбек перебрался в Мадрид в последний день трансферного окна

Эдуардо Камавинга / фото - Eurosport

Новоиспеченный полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга прокомментировал для AS свой переход в испанский гранд из скромного «Ренна»:

«Да, я всегда мечтал играть за «Реал». Да и любой мечтает. И я счастлив, что мне удалось этого добиться. Я ожидаю, что матч на заполненном «Сантьяго Бернабеу» меня поразит».

«Сливочные» заплатили за молодого француза 31 миллион евро. Еще 9 миллионов «Ренн» может получить в качестве бонусов.

Игрок дебютировал в составе «красно-черных» в 16-летнем возрасте, и в первом своем полноценном сезоне стал лучшим опорным полузащитником Франции по нескольким ключевым показателям.

Напомним, форвард «Реала» Карим Бензема заявил, что Килиан Мбаппе точно будет играть за «королевский» клуб.