«Рух» планирует выкупить Борячука
Камень в огород «горожан». Хавбек «Руха» назвал свой клуб главным во Львове
Федорчук привел аргументы своей позиции
Валерий Федорчук / Фото - ФК Рух
Полузащитник Валерий Федорчук за свою карьеру поиграл за три львовских клуба. ФК «Львов» (2008 – 2010), «Карпаты» (2013 – 2014) и «Рух» (с 2020).
Хавбек в интервью SportArena поделился мнением о том, какая команда ныне является главной в городе.
Сейчас «Рух». В любом случае «Рух» – «Карпаты» не готовы конкурировать.
Дай бог, чтобы они возродились. Для «Руха» это будет конкуренция, вся футбольная Украина от этого будет расти. От конкуренции ты только выигрываешь.
Ранее «Рух» объявил о сотрудничестве с «Ривер Плейтом».
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