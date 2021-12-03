Камень в огород «горожан». Хавбек «Руха» назвал свой клуб главным во Львове

Федорчук привел аргументы своей позиции

Валерий Федорчук / Фото - ФК Рух

Полузащитник Валерий Федорчук за свою карьеру поиграл за три львовских клуба. ФК «Львов» (2008 – 2010), «Карпаты» (2013 – 2014) и «Рух» (с 2020).

Хавбек в интервью SportArena поделился мнением о том, какая команда ныне является главной в городе.

Сейчас «Рух». В любом случае «Рух» – «Карпаты» не готовы конкурировать. Дай бог, чтобы они возродились. Для «Руха» это будет конкуренция, вся футбольная Украина от этого будет расти. От конкуренции ты только выигрываешь.

Ранее «Рух» объявил о сотрудничестве с «Ривер Плейтом».