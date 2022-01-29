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Камерун стал первым полуфиналистом Кубка Африки

Токо-Экамби оформил дубль в матче с Гамбией
Футбол В мире
19:53
Камерун стал первым полуфиналистом Кубка Африки
Фото: Copa Africa

Сборная Камеруна стала первым полуфиналистом Кубка Африки.

В 1/4 финала хозяева турнира уверенно оделил сборную Гамбии. Дубль в матче оформил Карл Токо-Экамби. Он забил дважды во втором тайме.

В полуфинале Камерун ждет победителя пары Египет – Марокко.

Кубок Африки. 1/4 финала:

Гамбия – Камерун 0:2

Голы: Токо-Экамби, 50, 57

Гамбия: Гэй, Джанко (Дарбо, 56), Сундберг, Колли, Гомес, Джагни (Барроу, 56), Турей, Маррех, Бобб, Джоуб, Барроу, Бадамоси (Колли, 56).

Камерун: Онана, Фэ, Кастеллетто, Нгаде-Нгаджуи, Толо, Мбайзо, Онгла (Кунде, 81), Нгамале, Замбо-Ангисса, Гвет, Абубакар, Токо-Экамби (Н`Жи, 81).

Андрей Усмонов
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Кубок африканских наций сборная Камеруна (футбол)

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