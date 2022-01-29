Пресс-конференция перед матчем 1/4 финала Кубка Африки не состоялась из-за неуплаты аренды за микрофоны
Камерун стал первым полуфиналистом Кубка Африки
Токо-Экамби оформил дубль в матче с Гамбией
Фото: Copa Africa
Сборная Камеруна стала первым полуфиналистом Кубка Африки.
В 1/4 финала хозяева турнира уверенно оделил сборную Гамбии. Дубль в матче оформил Карл Токо-Экамби. Он забил дважды во втором тайме.
В полуфинале Камерун ждет победителя пары Египет – Марокко.
Кубок Африки. 1/4 финала:
Гамбия – Камерун 0:2
Голы: Токо-Экамби, 50, 57
Гамбия: Гэй, Джанко (Дарбо, 56), Сундберг, Колли, Гомес, Джагни (Барроу, 56), Турей, Маррех, Бобб, Джоуб, Барроу, Бадамоси (Колли, 56).
Камерун: Онана, Фэ, Кастеллетто, Нгаде-Нгаджуи, Толо, Мбайзо, Онгла (Кунде, 81), Нгамале, Замбо-Ангисса, Гвет, Абубакар, Токо-Экамби (Н`Жи, 81).
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