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Камерун вышел в четвертьфинал КАН и сыграет против одной из сенсаций турнира

Команда Коморских островов в меньшинстве не сумела что-либо противопоставить фавориту
Футбол В мире
22:54
Камерун вышел в четвертьфинал КАН и сыграет против одной из сенсаций турнира
Фото - AFCON

В 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Камеруна переиграла команду Коморских островов.

Уже на шестой минуте андердог еще больше усложнил себе задачу. Абду оставил команду вдесятером.

Фаворит быстро воспользовался большинством – Токо-Экамби открыл счет. А Абубакар сделал задачу почти невыполнимой. Мшангама отквитал один мяч, однако на этом путь Коморских островов на кубке завершился.

Камерун вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с Гамбией.

Кубок африканских наций, четвертьфинал

Камерун – Коморские острова 2:1

Голы: Токо-Экамби, 29, Абубакар, 70 – Мшангама, 81

Камерун: Онана, Фэ, Кастеллетто, Нгаде-Нгаджуи, Толо, Нгамале (Бассогог, 63), Онана, Замбо-Ангисса (Ж. Онана, 84), Онгла, Шупо-Мотинг (Н`Жи, 63), Абубакар (Баокен, 77), Токо-Экамби (Леа-Силики, 77).

Коморос: Абду, Заари, Аль-Хадур, Б. Юссуф (Маттуар, 75), Бакари (Ммади, 88), Баширу (Джумуа, 88), Мшангама, Абдулла, Моньи (Али Мохамед, 52), М. Юссуф (Джуджа, 89), Бен-Набуан.

Предупреждения: Замбо-Ангисса, Онгла – Баширу, Маттуар

Удаление: Абду
Сергей Стаднюк
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Теги

Кубок африканских наций сборная Камеруна (футбол)

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