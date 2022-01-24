Камерун вышел в четвертьфинал КАН и сыграет против одной из сенсаций турнира
В 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Камеруна переиграла команду Коморских островов.
Уже на шестой минуте андердог еще больше усложнил себе задачу. Абду оставил команду вдесятером.
Фаворит быстро воспользовался большинством – Токо-Экамби открыл счет. А Абубакар сделал задачу почти невыполнимой. Мшангама отквитал один мяч, однако на этом путь Коморских островов на кубке завершился.
Камерун вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с Гамбией.
Кубок африканских наций, четвертьфинал
Камерун – Коморские острова 2:1
Голы: Токо-Экамби, 29, Абубакар, 70 – Мшангама, 81
Камерун: Онана, Фэ, Кастеллетто, Нгаде-Нгаджуи, Толо, Нгамале (Бассогог, 63), Онана, Замбо-Ангисса (Ж. Онана, 84), Онгла, Шупо-Мотинг (Н`Жи, 63), Абубакар (Баокен, 77), Токо-Экамби (Леа-Силики, 77).
Коморос: Абду, Заари, Аль-Хадур, Б. Юссуф (Маттуар, 75), Бакари (Ммади, 88), Баширу (Джумуа, 88), Мшангама, Абдулла, Моньи (Али Мохамед, 52), М. Юссуф (Джуджа, 89), Бен-Набуан.
Предупреждения: Замбо-Ангисса, Онгла – Баширу, МаттуарУдаление: Абду