«Барселона» сделает Дембеле последнее предложение
Камеры зафиксировали, как агент Дембеле набирал номер спортивного директора ПСЖ
Француз вернется на родину?
20:26
Усман Дембеле / Фото: Twitter
Мусса Сиссоко, агент вингера «Барселоны» и сборной Франции Усмана Дембеле, прилетел в Барселону.
В аэропорту камеры зафиксировали, как Сиссоко набирает номер «Leonardo Psg». Речь о спортивном директоре ПСЖ Леонардо.
PRIMICIA #JUGONES— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 26, 2022
El AGENTE DE DEMBELÉ recibió la llamada de “LEONARDO PSG” nada más llegar a Barcelona. ¿Se va a París? pic.twitter.com/fJ7lZ2Sdqw
Самый дорогой трансфер в истории «Барселоны» стал обузой для клуба. Интересно, что он открыл Ярмоленко дорогу в Европу.
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