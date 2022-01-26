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Камеры зафиксировали, как агент Дембеле набирал номер спортивного директора ПСЖ

Француз вернется на родину?
Футбол Примерa (Испания)
20:26
Камеры зафиксировали, как агент Дембеле набирал номер спортивного директора ПСЖ
Усман Дембеле / Фото: Twitter

Мусса Сиссоко, агент вингера «Барселоны» и сборной Франции Усмана Дембеле, прилетел в Барселону.

В аэропорту камеры зафиксировали, как Сиссоко набирает номер «Leonardo Psg». Речь о спортивном директоре ПСЖ Леонардо.

Самый дорогой трансфер в истории «Барселоны» стал обузой для клуба. Интересно, что он открыл Ярмоленко дорогу в Европу.

Петр Приходько
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Теги

Барселона (футбол) Усман Дембеле

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