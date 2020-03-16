Алаба и Агуэро могут стать игроками «Барселоны»
Кан: «Агент Алабы оторван от реальности»
Член совета директоров «Баварии» – о возможном трансфере австрийца
15 марта 13:59
Оливер Кан / Фото - fcbayern
Легендарный голкипер «Баварии» Оливер Кан, ныне занимающий должность члена совета директоров клуба, раскритиковал агента австрийского защитник мюнхенцев Пини Захави.
Цитирует Кана Bild.
«Я разочарован, так как вижу, насколько Захави оторван от реальности. Мы ценим Давида, он необыкновенный человек, всегда открыт и дружелюбен. Мы постарались сделать все, чтобы удержать его в команде, но соглашение не было достигнуто».
Соглашение Алабы с «Баварией» истекает летом 2021 года.
Напомним, австриец перебрался в «Баварию» в 2008 году. За 12 лет Алаба стал девятикратным Бундеслиги, двукратным победителем Лиги чемпионов, шестикратным обладателем Кубка страны и выиграл клубный чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена приобрести Алабу.