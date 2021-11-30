Не обиделся. Левандовски поздравил Месси с седьмым «Золотым мячом»
Кан: «Левандовски уже давно вошел в пантеон величайших даже без «Золотого мяча»
Генеральный директор «Баварии» считает, что поляк заслужил награду в 2021 году
Роберт Левандовски / Фото: Getty Images
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан считает, что наряду с Лионелем Месси «Золотой мяч»
заслужил получить и форвард мюнхенцев Роберт Левандовски.
Слова немца приводит пресс-служба клуба:
Поздравляем Лионеля Месси. Но Роберт Левандовски также заслужил «Золотой мяч» наряду с наградой лучшему нападающему мира, потому что на протяжении многих лет он ежедневно показывает выдающийся уровень.
Даже без «Золотого мяча» Левандовски уже давно вошел в пантеон величайших в мире футбола. Я в предвкушении того, какие еще рекорды он установит с нашим клубом в будущем. В следующем году он вновь будет в числе претендентов на награду.
Напомним, что Левандовски получил первый в истории трофей лучшему форварду.
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