Кан: «Левандовски уже давно вошел в пантеон величайших даже без «Золотого мяча»

Роберт Левандовски / Фото: Getty Images

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан считает, что наряду с Лионелем Месси «Золотой мяч» заслужил получить и форвард мюнхенцев Роберт Левандовски.



Слова немца приводит пресс-служба клуба:

Даже без «Золотого мяча» Левандовски уже давно вошел в пантеон величайших в мире футбола. Я в предвкушении того, какие еще рекорды он установит с нашим клубом в будущем. В следующем году он вновь будет в числе претендентов на награду.