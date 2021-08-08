Капитан «Лейпцига» может отправиться в «Баварию» к бывшему тренеру
Кан: «Наша цель – выиграть 10-й чемпионский титул кряду, чего ранее не удавалось никому в топ лигах»
Также председатель правления «Баварии» рассказал о планах команды на предстоящий сезон
18:13
Оливер Кан / Фото: facebook.com-fcbayern.en
Председатель правления «Баварии» Оливер Кан рассказал о целях команды.
Наша цель – выиграть 10-й чемпионский титул подряд, чего раньше не удавалось ни одному клубу из топовых лиг. Мы также хотим взять Кубок Германии и оказаться в первых рядах в Лиге чемпионов. При этом нельзя ничего планировать – травмы играют роль, что мы видели в случае с Левандовским против ПСЖ.
Наша цель – оставаться в топ-4 лучших клубов Европы. За последнее десятилетие нам удалось войти в число лучших в Европе. Так почему мы должны отходить от этой цели?
Напомним, что капитан «Лейпцига» Марсель Забитцер следом за главным тренером Юлианом Нагельсманном может отправиться в «Баварию».
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