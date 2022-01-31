Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Канада всухую обыграла США в отборе на ЧМ-2022
«Клиновые листья» лидируют в отборе
Фото: AFP
Сборная Канады обыграла США в отборе на ЧМ-2022.
Канадцы одержали результативную победу, забив в каждом из таймов.
«Клиновые листья» лидируют в отборе с 22 очками. У США и Мексики на 4 меньше. 17 очков имеет Панама.
Канада – США 2:0
Голы: Кайл Ларин, 7, Сэм Адекугбе, 95
Отметим, что Канада в последний раз играла на чемпионате мира 36 лет назад.